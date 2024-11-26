8 Bin Yıllık Bahçede Son Hasat Yapıldı: Sadece 6 Liraya Satılıyor

Üretici Sedat Hülük, Hevsel Bahçeleri’nde yılda üç-dört kez ürün yetiştirdiklerini ve bu bereketli topraklarda birçok sebze türünü doğal yöntemlerle ürettiklerini belirtti. Hülük, şu anda marul, pazı yaprağı, ıspanak, dereotu, roka ve yeşil soğan hasadının yapıldığını ifade etti.

SEZONUN SON HASADI YAPILDI

Son hasat için tarlada çalışan Hülük, sezonu kapatmaya hazırlandıklarını ve havaların soğumasıyla birlikte hasadın sona ereceğini söyledi. Ürünlerin bir kısmının sebze hallerine gönderildiğini, bazılarının ise pazarcılar tarafından doğrudan tarladan alındığını belirtti.