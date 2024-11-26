8 Bin Yıllık Bahçede Son Hasat Yapıldı: Sadece 6 Liraya Satılıyor
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve 8 bin yıllık tarım geçmişine sahip Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’nde sezonun son hasadı gerçekleştiriliyor. Yüzyıllardır kesintisiz tarımla öne çıkan bu verimli topraklarda, her yıl dört farklı ürün ekilip toplanıyor.
Kaynak: İHA
33 medeniyete ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır’da, Hevsel Bahçeleri’nin bereketli topraklarında yetiştirilen ürünler, sebze halleri ve semt pazarlarında doğal olarak tüketiciyle buluşuyor. Sonbahar mevsiminin son günlerinde, tarlada kalan roka, pazı, dereotu, yeşil soğan gibi ürünlerin hasadı devam ediyor.
Üretici Sedat Hülük, Hevsel Bahçeleri’nde yılda üç-dört kez ürün yetiştirdiklerini ve bu bereketli topraklarda birçok sebze türünü doğal yöntemlerle ürettiklerini belirtti. Hülük, şu anda marul, pazı yaprağı, ıspanak, dereotu, roka ve yeşil soğan hasadının yapıldığını ifade etti.
SEZONUN SON HASADI YAPILDI
Son hasat için tarlada çalışan Hülük, sezonu kapatmaya hazırlandıklarını ve havaların soğumasıyla birlikte hasadın sona ereceğini söyledi. Ürünlerin bir kısmının sebze hallerine gönderildiğini, bazılarının ise pazarcılar tarafından doğrudan tarladan alındığını belirtti.
6-7 LİRADAN SATIŞA SUNULUYOR
Kendi ürünlerini satışa sunduğunu dile getiren Hülük, “Burada roka, pazı gibi sebzelerin demetini 6-7 liradan satıyoruz. Pazara götürenler ise 10-15 lira arasında satıyor. Bu topraklar çok bereketli. Yıllardır ekim yapıyoruz ve ürünlerimiz her zaman rağbet görüyor” diye konuştu.
DOĞAL VE YEREL ÜRÜNLERE İLGİ BÜYÜK
Hevsel Bahçeleri’nde yetiştirilen ürünler, doğal olmaları ve geleneksel tarım yöntemleriyle üretilmeleri nedeniyle hem yerel halk hem de pazarcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Bahçelerin, Diyarbakır’ın tarihindeki önemli yeri ve verimli yapısıyla bu kadim tarım geleneğini sürdürmeye devam edeceği belirtiliyor.