77 Yaşında Kadın İki Gündür Bulunamıyor

Adıyaman'da 77 yaşındaki kadından iki gündür haber alınamıyor

Son Güncelleme:
77 Yaşında Kadın İki Gündür Bulunamıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki gündür haber alınamayan Ayşe Fatma Kaya’yı arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde ikamet eden Ayşe Fatma Kaya (77) önceki gün evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.

Eşi Mehmet Kaya'nın durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine köyde arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları dağlık bölgelerde iki gündür devam ederken, çalışmalara katılan Mehmet Kaya, eşinin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ancak bazı zamanlarda unutkanlık yaşadığını söyledi.

Kaya, eşi kaybolduğu andan beri yemek dahi yemediğini ve çalışmalara katıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Kazaya Karıştılar Araçlarından İnince Hayatlarını Kaybettiler Kazaya Karıştılar Araçlarından İnince Hayatlarını Kaybettiler
Altın Portakal'da Farah Zeynep Abdullah Ödülünü Kadınlara Adadı; Konuşması Büyük Alkış Topladı Altın Portakal'da Farah Zeynep Abdullah Ödülünü Kadınlara Adadı
Silahlı Kavgada Çevredekiler Yaralandı Silahlı Kavgada Çevredekiler Yaralandı
Kimyasal Koku Ekipleri Alarma Geçirdi Kimyasal Koku Ekipleri Alarma Geçirdi
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor