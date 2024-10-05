77 Yaşında Kadın İki Gündür Bulunamıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki gündür haber alınamayan Ayşe Fatma Kaya’yı arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde ikamet eden Ayşe Fatma Kaya (77) önceki gün evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.

Eşi Mehmet Kaya'nın durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine köyde arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları dağlık bölgelerde iki gündür devam ederken, çalışmalara katılan Mehmet Kaya, eşinin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ancak bazı zamanlarda unutkanlık yaşadığını söyledi.

Kaya, eşi kaybolduğu andan beri yemek dahi yemediğini ve çalışmalara katıldığını ifade etti.

Kaynak: AA