7.6 büyüklüğünde deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi

Türkiye saati ile 13.23'te bir deprem daha meydana geldi. Çok sayıda kentte hissedilen depremin merkez üssü Kandilli Rasathanesi tarafından Gözpınar-Ekinözü tarafından açıklandı.

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GERÇEK GÜNDEM /

Sabah 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.23'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada; depremin büyüklüğünün 7.6 olduğu ifade edilirken depremin merkez üssünün kayıtlara Elbistan olarak geçtiği paylaşıldı.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremin artçı sarsıntı olmadığını açıklayarak, "Az önce Kahramanmaraş'ta, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunlar birbirini tetikleyen depremler" ifadelerini kullandı. 

Orhan Tatar, "En çok dikkat edilmesi gereken husus vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemesi gerekiyor. 5 ve 6 büyüklüğündeki artçı sarsıntılarla zarar gören binalar, akabindeki artçılardan da zarar görebilir" diye konuştu. 

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye saati ile 13,23'te bir deprem daha meydana geldi, depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 7.5, merkez üssü ise Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olarak açıklandı.

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AVRUPA SİSMOLOJİ MERKEZİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 7.8 OLARAK AÇIKLADI

Avrupa Sismoloji'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 7.8, merkez üssü ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak kayıtlara geçti. Deprem Türkiye'deki birçok ilden hissedildi. Depremin şiddeti bir kez daha 7'den büyük olarak ölçüldü.

MALATYA HAVALİMANININ ÇATISI ÇÖKTÜ 

Sakarya, Ankara, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Konya ve Kahramanmaraş'ta hissedilen şiddetli deprem nedeniyle Malatya Havalimanı'nın çatısı çöktü. 

MALATYA'DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı diğer bir açıklamaya göre ise Malatya'da 13.35'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 6.0 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü ise Çavuşoğlu-Doğanşehir oldu. 

AYRINTILAR GELİYOR...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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