76 Bin Turist Kruvaziyer Gemisinden İndi, Esnaf Bayram Etti

İzmir'e yılın ilk 7 ayında kruvaziyer gemi ile seyahat eden turist sayısı 76 bin 140'ı bularak geçtiğimiz yılın toplam rakamını ikiye katladı. Bir turistin ortalama 250 dolar harcadığını belirten İzmir esnafları, Alsancak Limanı'nda yeniden artan kruvaziyer gemi trafiğinden memnun olduklarını belirtti.

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76 Bin Turist Kruvaziyer Gemisinden İndi, Esnaf Bayram Etti - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük limanları arasında yer alan İzmir Alsancak Limanı, 2000'li yılların başından itibaren ağırladığı kruvaziyer gemiler ile her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapıyordu.

2012 yılında 552 bin 714 yolcu ile tarihi zirvesini gören kruvaziyer turist sayısı, 2018 yılı itibarıyla sıfırlanmış ve limana tek bir kruvaziyer gemisi gelmemişti. 4 yıl boyunca İzmir'e uğramayan gemiler, bölge esnafının da büyük bir sıkıntı yaşamasına neden oldu.

İZMİR'E 76 BİN KRUVAZİYER TURİST GELDİ

2022 yılı itibarıyla yeniden kruvaziyer gemileri ağırlamaya başlayan Alsancak Limanı'nda turist hareketliliği dikkatlerden kaçmıyor. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde İzmir’e gelen kruvaziyer turist sayısı, geçen yılın toplamında gelenlerin sayısını ikiye katladı. . İzmir, Ocak- Temmuz döneminde 76 bin 140 kruvaziyer turisti ağırladı. Bu rakam 2023’te 38 bin 500 idi.

Turistlerin ekonomiye yönelik katkılarını değerlendiren esnaflar, bu durumun getirisine dikkat çekti.

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