75 Yıl Ceza Almıştı: Eskişehir'deki Maskeli Saldırgan İntihar Etti

Eskişehir'de 2024 yılında parkta rastgele düzenlediği bıçaklı saldırıda 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim, cezaevinde ölü bulundu. Küçükyetim'in intihar ettiği bildirildi.

Son Güncelleme:
75 Yıl Ceza Almıştı: Eskişehir'deki Maskeli Saldırgan İntihar Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tepebaşı ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim, buradaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı. Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklu yargılanan Küçükyetim, geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında, ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası veridi.

İNTİHAR ETTİ, SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın ardından 18 Ağustos 2024 tarihinde Eskişehir Adliyesi’nde tutuklanan Arda Küçükyetim, akşam saatlerinde intihar etti. Küçükyetim’in cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Demirtaş'tan Deniz Göktaş Mesajı: 'O Girerse Ben Kesin Çıkarım' Demirtaş'tan Deniz Göktaş Mesajı: 'Ben Kesin Çıkarım'
Venezuela'ya Yardım Eli: AFAD ve TSK Sahaya İndi Venezuela'ya Yardım Eli: AFAD ve TSK Sahaya İndi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Lewandowski İmzayı Attı, İşte Yeni Adresi Lewandowski İmzayı Attı, İşte Yeni Adresi
Bakan Çiftçi Suriye'ye Gidiyor: Gündemde Ne Var? Bakan Çiftçi Suriye'ye Gidiyor, Gündemde Ne Var?
CHP'de Güç Dengesi Değişiyor! Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi
Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı
Bir Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport mu Alacak? Önerge TBMM'ye Sunuldu Bir Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport mu Alacak? Önerge TBMM'ye Sunuldu