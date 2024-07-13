75 İlde 'Mercek-21' Operasyonu: Bin 819 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Bakan Yerlikaya, 75 ilde düzenlenen Mercek-21 operasyonunda bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, ayrıca 1564 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.

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75 İlde 'Mercek-21' Operasyonu: Bin 819 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde, 75 ilde düzenlenen 'Mercek-21' operasyonlarında 1564 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşınmasına yönelik 75 ilde son 5 günde 'Mercek-21' operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya’nın açıklamasına göre; ev ve iş yeri baskınları ile halka açık alanlar ve yol kontrollerinde yapılan aramalarda 1033 tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 av tüfeği olmak üzere toplam 1564 ruhsatsız silah ele geçirildi. 1819 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yerlikaya açıklamalarının sonunda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Operasyon
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