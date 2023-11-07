73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak!

Megapol Yapı, Megapol Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerden birisi olarak öne çıkıyor. Şirketin ortakları arasında, İzmir'de önemli iş merkezleri inşa eden iş insanı Selim Gökdemir de bulunuyor. Daha önce de iflas kararı alan şirket, sahiplerinin talebi üzerine kaldırılmıştı ancak bu kez ikinci kez iflasla karşı karşıya kaldı.