CHP'li Çiftçi Ahmet Özer'i Ziyaret Etti: 'Düzenlenmeyen İddianame Tahliye Gerekçesidir'

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Ahmet Özer’in sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu söyleyen Çiftçi, Özer’in Esenyurtlu komşularına ve bu süreçte demokrasi ve halk iradesinden yana olan tüm dostlarına selam gönderdiğini açıkladı. Çiftci, “Ahmet Başkanımızın en büyük arzusu, bir an önce özgürlüğüne kavuşup Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’u tüm komşularıyla birlikte Türkiye’nin en modern ve yaşanabilir ilçesi yapmak için çalışmak” şeklinde konuştu.

'ELLERİNDE KANIT YOK'

Tutuklandığı 30 Ekim’den bugüne kadar iddianame hazırlanmadığının altını çizen Çiftci, “Çünkü ellerinde kanıt yok, şafak baskınıyla gözaltına aldıkları, makam odasının kapısını kırarak delil aradıkları Ahmet Özer’e yönelik taziye telefonları, tüm Esenyurtluların katılığı konser etkinliği gibi isnat edildiği an çürütülen birtakım karalamalarla iddianame yazamazlar. Özer’i tutuklamak için Çağlayan Adliyesi’ne atananlar da şu an Özer’in iddianamesini yazmak için görevlendirilenler de bunu biliyor. Ahmet Özer hakkında 71 gündür yazılamayan iddianame başkanımızın tahliye gerekçesidir” ifadelerini kullandı.

'AMAÇLARI RANTIN VE YOLSUZLUĞUN BAŞKENTİ YAPMAK'

Özer’in Esenyurt’ta her iki kişiden birinin oyunu alarak göreve geldiğini hatırlatan Çiftci, “Ahmet Özer, 31 Mart’ta Esenyurtluların çok güçlü bir şekilde desteğini alarak görevine başlamış, görevde olduğu süre boyunca da birbirinden önemli projelere imza atmıştır. Gençlerin bağımlılıkla mücadelesine destek olmuş, Esenyurtlu annelere sosyal yardımlar sağlamış, üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs imkanı tanımış, Esenyurt’un tüm bileşenleriyle gelişmesine katkı sağlamak için çok kıymetli çalışmalarda bulunmuştur. Bugün Ahmet Özer cezaevinde ancak asıl cezalandırılan bir milyona yakın Esenyurtludur. Kayyım Can Aksoy göreve başlar başlamaz belediye meclisinin denetim yetkisini elinden almış, Esenyurtluların en temel hakkı olan yerel yönetimlerin denetlenmesi sürecinin de önünü kapatmıştır. Burada açık olan iktidar, kayyım yöntemiyle Esenyurt’u rantın ve yolsuzluğun başkenti yapmak istemektedir” dedi.

'NE KAYYIMA NE DE İKTİDARA...'

Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt’ta başlatılan “Esenyurt Demokrasi Nöbeti”nin de devam edeceğini vurgulayan Çiftci, “Ne kayyıma ne de onu o koltuğa atayan iktidara Esenyurtluların hakkını yedirmeyiz. Adaletin ve sandık iradesinin tecellisi için Esenyurt’taki nöbetimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi