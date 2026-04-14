700 Saatlik Yeni Görüntü, Gizli Tanık Beyanları, Cinayet ve Örtbas Şüphesi... Gülistan Doku İçin Sil Baştan Adalet!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, adaletin seyri 700 saatlik yeni delille tamamen değişti.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve uzun süredir "yerinde saydığı" eleştirilerine hedef olan soruşturma, dijital verilerin ve gizli tanık beyanlarının ardından "organize bir cinayet ve örtbas" şüphesiyle sil baştan ele alınıyor.

700 SAATLİK YENİ GÖRÜNTÜ

Dosyaya son olarak eklenen 700 saatlik yeni Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yeri kamera kayıtları, uzman ekiplerce saniye saniye incelenmeye alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce sınırlı incelenen veya dosyaya hiç girmeyen bu kayıtlar, araç hareketleri, telefon sinyalleri ve olay gününe dair dakika dakika yapılan yeni teknik kurguyla birleşince, intihar ihtimalinin ötesindeki karanlık tabloyu gün yüzüne çıkardı.

VALİ OĞLU VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'nın "ucu nereye giderse gitsin" talimatıyla derinleşen soruşturmada, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan'ın erkek arkadaşı ve şüphelerin merkezindeki isim Zeinal Abakarov dahil 12 şüpheli gözaltına alındı.

'ÖRTBAS VE DELİL KARARTMA' ŞÜPHESİ

Yeni soruşturma aşamasında yalnızca cinayet değil, delillerin karartılması, dijital izlerin silinmesi ve kamu nüfuzunun kötüye kullanılması iddiaları da titizlikle inceleniyor.

Gülistan Doku'ya ait silinen sosyal medya mesajları ve erkek arkadaşı Abakarov'un "her şeyi bildiği" izlenimi veren çelişkili yazışmaları, operasyonun en kritik dayanak noktalarından birini oluşturuyor.

Bu operasyon, Gülistan Doku’nun akıbetine dair en somut ve kapsamlı adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi