70 yaşındaki adam banyoda ölü bulundu

Olay, Bolu'da İzzet Baysal Mahallesi Soğuksu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan Yunus Alkan (70) için ailesi endişelendi. Evin kapısını açamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla eve balkondan giriş yapıldı. Ekipler tarafından girilen evin banyosunda 70 yaşındaki Yunus Alkan, yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yunus Alkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA