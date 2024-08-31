70 Gün Bekleyip Ektiği Karpuzları Toplamaya Gitti: Gördükleri Karşısında Hayatının Şokunu Yaşadı

Kahramanmaraş’ta karpuzlarını hasat etmeye giden çiftçi, tarlasındaki karpuzların kargalar tarafından yendiğini görünce şok yaşadı.

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70 Gün Bekleyip Ektiği Karpuzları Toplamaya Gitti: Gördükleri Karşısında Hayatının Şokunu Yaşadı - Resim: 1

Olay, Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Bahattin Gürbüz, 3 dekar arazisine karpuz ekti. 2 aydır tarlasına gözü gibi bakan ve karpuzları büyüten Gürbüz, tarladaki karpuzların olgunlaştığını görünce hasat etmeye karar verdi.

Sabah hasat için tarlasına giden Gürbüz, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Tarladaki olgunlaşmış karpuzların bir bölümünün kargalar tarafından delinerek yenildiğini gördü.

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