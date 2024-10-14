7 Yılda Tüm Ülkeyi Sardı: Bahçeler ve Evler Risk Altında! 'Yüzlercesini Kürekle Topladım...'

Tarım alanlarında ciddi zararlara neden olan bu istilacı türle baş etmek için kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemleri kullanılıyor. Prof. Dr. Göktürk, "En etkili çözüm Samuray Arısı ile biyolojik mücadeledir ancak bunun etkisi için en az 7-10 yıl gerekir" diyerek sorunun ciddiyetine vurgu yaptı.