7 Yılda Tüm Ülkeyi Sardı: Bahçeler ve Evler Risk Altında! 'Yüzlercesini Kürekle Topladım...'
2017'de Türkiye’de ilk kez görülen kahverengi kokarca, hem tarım arazilerine ciddi zarar veriyor hem de şehirlerde insanları bezdiriyor. İstilacı böceğin evleri de sarmasıyla birçok kişi günlük hayatında zorluk yaşıyor. Yüzlercesini evinden kürekle dışarı atan Nehir Çelik yaşadığı kabusu anlatırken, Prof. Dr. Temel Göktürk, mücadele yöntemlerine dikkat çekti.
Kaynak: Milliyet
Hem tarım arazilerini istila eden hem de evlere kadar ulaşan kahverengi kokarca, Türkiye genelinde büyük bir sorun haline geldi. 2017 yılında Türkiye’de ilk kez görülen bu böcek türü, tarım ürünlerine ekonomik zarar verirken, şehirlerde yaşayan insanları da rahatsız ediyor. İstanbul'da yaşayan Nehir Çelik, kahverengi kokarcalarla başı dertte olanlardan biri.
Milliyet'ten Gonca Kocabaş'ın haberine göre Çelik, bir sabah uyandıklarında evde sadece birkaç böcek gördüklerini ama günler geçtikçe sayılarının yüzleri bulduğunu anlattı. “Evin içinden yüzlercesini kürekle toplamak zorunda kaldık. Her yerden çıkıyorlar, kokuları da insanı bezdiriyor” diyen Çelik, böceklerin istilasından kaçmak istediklerini belirtti. Apartman sakinlerinin de aynı şikayetleri paylaştığını ekledi.
Kahverengi kokarca, sadece evlerde değil, tarım arazilerinde de ciddi zararlar veriyor. Prof. Dr. Temel Göktürk, bu böceklerin bitkilerin öz sularını emerek ürünlerin tadını bozduğunu ve tarımsal ürünlerde kalite kaybına neden olduğunu belirtti.
Tarım alanlarında ciddi zararlara neden olan bu istilacı türle baş etmek için kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemleri kullanılıyor. Prof. Dr. Göktürk, "En etkili çözüm Samuray Arısı ile biyolojik mücadeledir ancak bunun etkisi için en az 7-10 yıl gerekir" diyerek sorunun ciddiyetine vurgu yaptı.
Göktürk, evlere girmelerini önlemek için pencerelere sineklik takılmasını ve evlerde nane, karanfil, limon gibi doğal yağların sulandırılarak kullanılmasını tavsiye etti.