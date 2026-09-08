7 Yıl Sonra Şartlı Tahliye: Selçuk Mızraklı Edirne Cezaevi’nden Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2019 yerel seçimlerinde yüzde 63 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak 4 ay görev yaptıktan sonra yerine kayyım atanarak tutuklanan Dr. Adnan Selçuk Mızraklı'nın cezaevi süreci bugün resmen son buldu. Geçen yıl denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan Mızraklı, "şartlı tahliye" kapsamında bugün saat 13.30 sularında özgürlüğüne kavuştu.

Edirne Cezaevi önünde Mızraklı’yı eşi Zeynep Mızraklı'nın yanı sıra; DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli, Saruhan Oluç ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile çok sayıda seveni alkışlarla karşıladı.

'KUMPAS DAVALARA KARŞI BAŞIMIZ DİK ÇIKTIK'

Tahliyesinin ardından cezaevi önünde bekleyen kalabalığa hitaben kısa bir açıklama yapan Selçuk Mızraklı, maruz kaldığı yargı sürecine sert tepki gösterdi. Mızraklı, "Yüreğimizde tek bir duygu var; daha eşit, kardeşçe, demokratik ve özgür bir yaşam. Hakkımızda usulsüzce, kumpas davalarla kesilen cezalara karşı ayakta durduk ve başımız dik çıktık" diye konuştu.

Konuşmasında 4,5 yıldır aynı hücreyi paylaştığı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da ayrı bir parantez açan Mızraklı, "Demirtaş’ın mesajı her zaman 'ne olursa olsun barış, demokrasi ve çözüm' oldu. Burada olması gereken benden önce, bu halkın sevgilisi sevgili Selahattin Demirtaş'tır" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL PROGRAMININ ARDINDAN İSTİKAMET DİYARBAKIR

Selçuk Mızraklı’nın serbest kalmasının ardından gün içi programı da netleşti. Edirne'den karayoluyla İstanbul'a geçecek olan Mızraklı, burada ilk olarak yakın zamanda hayatını kaybeden siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’in mezarını ziyaret edecek, ardından tedavisi süren yazar İsmail Beşikçi’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak. Mızraklı, bu akşam İstanbul'dan havayoluyla memleketi Diyarbakır'a hareket edecek. Diyarbakır Havalimanı'nda Mızraklı için kitlesel bir karşılama töreni düzenlenecek.

Selçuk Mızraklı, 22 Ekim 2019’da "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmış ve yargılandığı Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi