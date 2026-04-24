7 Yaşındaki Yüsra’nın Ölümünde Doktorlar Hakkında Soruşturma İzni

Bursa’da 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu’nun ölümüyle ilgili dosyada kritik bir karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 15 sağlık çalışanı hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

Son Güncelleme:
7 Yaşındaki Yüsra’nın Ölümünde Doktorlar Hakkında Soruşturma İzni
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı’nın hakkında soruşturma izni vermediği 15 sağlık çalışanı için soruşturma izni verilmesine hükmetti. Mahkeme, dosyadaki iddiaların ancak kapsamlı bir soruşturmayla netleşebileceğine dikkat çekerek, aralarında profesör, doçent ve uzmanların da bulunduğu 15 sağlık personeli hakkında soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mayıs 2024’te grip şikayetiyle hastaneye götürülen Yüsra Türkoğlu’nun tedavi sürecinde fenalaşmasıyla başlamıştı. Aile, küçük çocuğun hastanede yapılan müdahaleler sonrası durumunun kötüleştiğini ve ardından hayatını kaybettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Süreç üzerine hem adli hem idari soruşturma başlatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın ilk aşamada bazı doktorlar hakkında soruşturma izni vermediği öğrenilmişti. Ailenin bu karara itiraz etmesi üzerine dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
