7 yaşındaki oğlunu 12 saat boyunca rehin aldı, polisle çatıştı! PÖH ekipleri devreye girdi

Ankara’da iki hafta önce eşinden boşanan erkek, 7 yaşındaki oğlunu rehin aldı. 12 saatlik ikna çabası sonuç vermeyince, PÖH ekiplerinin yaptığı operasyonla çocuk kurtarıldı.

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7 yaşındaki oğlunu 12 saat boyunca rehin aldı, polisle çatıştı! PÖH ekipleri devreye girdi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı. Operasyon sırasında polise ateş açan baba etkisiz hale getirilirken küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay saat 18.00 sıralarında Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidanlık Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 hafta önce eşinden boşanan H.V. (35) velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.’yi evinde silahla rehin aldı.

Anne S.Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine Polis Özel Harekat (PÖH), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba H.V., polis ekipleri ve yakınları tarafından 12 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

İkna çalışmaları sonuç vermeyince PÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonla küçük çocuk kurtarıldı. Küçük çocuk, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Operasyon esnasında polise silahla karşılık veren baba, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Aile yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. H.V., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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