7 Metro, 220 Tünel İnşa Etmişti: Büyük İhaleler Kazanan Dev Şirket Konkordato İlan Etti

Türkiye'nin önde gelen inşaat projelerine imza atan, 1968 yılından bu yana hizmet veren Emak Fan Endüstri Şirketi için konkordato kararı alındı. Sektörde 56 yıllık bir geçmişe sahip olan şirket, özellikle metro ve tünel inşaatlarında önemli roller üstlendi. Şirket, toplamda 7 büyük metro projesinde yer alırken, otel havalandırma sistemlerinin yapımı gibi büyük sözleşmelere de imza attı. Yalova merkezli olan Emak Fan, aynı zamanda yurt dışı ihracatlarıyla da ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı.