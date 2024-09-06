7 Metro, 220 Tünel İnşa Etmişti: Büyük İhaleler Kazanan Dev Şirket Konkordato İlan Etti
Dev inşaat şirketi konkordato ilan etti. 56 yıldır inşaat sektöründe bulunan şirket, metro ve tünel projelerinde bulunmuştu. 1968 yılından beri faaliyet gösteren şirket, büyük ihaleler kazanmıştı.
Türkiye'nin önde gelen inşaat projelerine imza atan, 1968 yılından bu yana hizmet veren Emak Fan Endüstri Şirketi için konkordato kararı alındı. Sektörde 56 yıllık bir geçmişe sahip olan şirket, özellikle metro ve tünel inşaatlarında önemli roller üstlendi. Şirket, toplamda 7 büyük metro projesinde yer alırken, otel havalandırma sistemlerinin yapımı gibi büyük sözleşmelere de imza attı. Yalova merkezli olan Emak Fan, aynı zamanda yurt dışı ihracatlarıyla da ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı.
Halk TV'de yer alan habere göre, konkordato kararının ardından şirketin yönetimi için 3 konkordato komiseri atandı. Bu isimler Alaattin Hamlacı, Doğan Gül ve Nihat Güman olarak belirlendi. Şirketin Genel Müdürü ve sahibi Ali Timurhan Güç adına alınan konkordato kararı, firmanın mali yapısını yeniden düzenlemek için bir fırsat sunuyor.
2020 yılında verdiği bir röportajda şirket müdürü Ali Timurhan Güç, 7 büyük metro projesinin yanı sıra 220 tünel inşaatını başarıyla tamamladıklarını ve devlet destekleriyle 3 milyon 500 bin liralık makine parkuruna sahip olduklarını ifade etmişti. Ayrıca, şirketin ihracat hacminin 10 milyon dolar seviyesine ulaştığını da açıklamıştı.