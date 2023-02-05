7 kişilik aile kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı:

Batman'a bağlı Yeşilöz köyünde 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 kişilik aile karda mahsur kaldı. AFAD ve ANDA ekiplerinin çalışmalarıyla aile kurtarıldı.

Son Güncelleme:

Batman'da yoğun kar yağışı nedeniyle aralarında çocukların da olduğu 7 kişilik aile, AFAD ve ANDA ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Batman'a bağlı Yeşilöz köyünde 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 kişilik aile karda mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ANDA ekipleri hareket geçti. Kar ve tipi altında aileye ulaşan ekipler, araçta bulunan aileyi alarak sağlıklı bir şekilde merkeze ulaştırdı.

 
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı
Bakan Koca paylaştı: Görüntüler İstanbul'dan! Bakan Koca paylaştı: Görüntüler İstanbul'dan!
İzmir açıklarında aynı anda 8 hortum belirdi! İzmir açıklarında aynı anda 8 hortum belirdi!
Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı
Literatüre giren genç anne hayatını kaybetti; geriye fotoğrafları kaldı Literatüre giren genç anne hayatını kaybetti; geriye fotoğrafları kaldı
Arkadaşlarının cezaevinden çıkmasını kutlamak için mahalleyi savaş alanına çevirdiler Arkadaşlarının cezaevinden çıkmasını kutlamak için mahalleyi savaş alanına çevirdiler
THY uçağında yolcular arasında kavga! THY uçağında yolcular arasında kavga!
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Atatürk'ün bindiği otomobili ahşaptan yaptı Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Atatürk'ün bindiği otomobili ahşaptan yaptı
Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı
Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti! Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti!
Flütü klarnete çeviren Emirhan, yeteneğiyle dikkatleri topladı Flütü klarnete çeviren Emirhan, yeteneğiyle dikkatleri topladı
Yüksekova kar altında: Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu Yüksekova kar altında: Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu
ÇOK OKUNANLAR
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti Kalede deprem: AKP ve MHP, 24 puan kaybetti
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
Kitabında anlattıkları olay yaratmıştı: Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı
EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar