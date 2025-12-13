7 İşçinin Hayatını Kaybettiği Dilovası Faciasında İddianame Hazır

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 16 sanık hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Ravive Kozmetik San. ve Dış Tic. A.Ş. ile LYKKE Kozmetik firmasının yetkili ortakları İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kast" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca 8 sanık için "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 4 sanık için ise "suçluyu kayırma" suçlarından dava açılması istendi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

