7 İlde Dev Siber Operasyon: 10 Milyar Liralık Vurguna Darbe

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen dev yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunu duyurdu. Siber polisinin takibine takılan şebekenin, sahte ilanlar ve bahis siteleri üzerinden tam 10,4 milyar liralık devasa bir para hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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7 İlde Dev Siber Operasyon: 10 Milyar Liralık Vurguna Darbe
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Kaynak: Haber Merkezi

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Akın Gürlek yasa dışı bahis
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