7 İlde 7 Ayrı Organize Suç Örgütüne Operasyon! 67 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 farklı ilde dolandırıcılık, tefecilik ve göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 67 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 42’sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; Denizli’de 30 ayrı iş yerinden planlı şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova’da nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettikleri, İzmir’de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı gerçekleştirdikleri, Iğdır’da göçmen kaçakçılığına karıştıkları, Muğla’da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa’da ise kendilerini terör örgütleriyle bağlantılı gibi göstererek vatandaşlardan para talep ettikleri belirlendi.

Operasyonlar kapsamında son 5 yıl içinde hesaplarında toplam 251 milyon TL’lik hareket tespit edilen 67 şüpheli yakalanırken, 42 kişi tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte çeşitli miktarlarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Kaynak: İHA