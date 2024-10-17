7 Düzensiz Göçmen Sahte Pasaportla Yakalandı

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen sahte pasaport ile yakalandı.

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7 Düzensiz Göçmen Sahte Pasaportla Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda il genelinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Üstlerinde sahte pasaport ile sahte ikamet izin belgesi çıkan göçmenler yakalandı.

Göçmenlerden birine "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 düzensiz göçmen, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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