68 Metre Derinlikteki Sır Çözülüyor mu? Halit Yukay'ın Ölümünde Kazanın Seyrini Değiştiren Rapor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü yat üreticisi ve iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin yürütülen yargılamada, kazanın seyrini değiştirecek çok kritik bir bilirkişi beyanı ortaya çıktı.

Yukay’ın "Graywolf" isimli özel teknesinin parçalanması sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay ve kız kardeşi Tuna Meier katıldı.

'AREL-7 GEMİSİ HATTIN DIŞINA ÇIKTI'

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanan Kıyı Emniyeti Baş Kılavuz Kaptanı Harun Dokuz, hazırladığı teknik rapora dair kritik açıklamalar yaptı.

Hayatını kaybeden Halit Yukay’ın kullandığı yatın tamamen güvenli rotada seyrettiğini belirten Dokuz, kazaya karışan dev kargo gemisine işaret ederek, "AREL-7 isimli gemi, kendisi için belirlenen güvenli trafik ayrım hattını terk ederek riskli bir güzergaha yöneldi. Bir nevi ana yoldan ara yola girdi. Bu tercih yasal olarak mümkün olsa da kaptana ilave sorumluluk yükler ve çok daha fazla dikkat gerektirir" sözleriyle gemi yönetimindeki kusura dikkat çekti.

'TAHTA PARÇALARINI GÖRDÜKLERİ HALDE BİLDİRMEDİLER'

Duruşmada söz alan Halit Yukay’ın kız kardeşi Tuna Meier, sanıkların açık bir ihmali olduğunu savunarak, "AREL-7 gemisinin kaptanı denizde gördüğü tahta ve tekne parçalarını yetkililere zamanında bildirmeyerek süreci geciktirmiştir" suçlamasında bulundu.

Eşinin ani ölümüyle yıkılan Rania Stypa Yukay ise acılarının taze olduğunu belirterek yargılamanın bir an önce karara bağlanmasını talep etti.

ÇATMA HUKUKU UZMANLARI DEVREYE GİRİYOR

Taraf avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, kazanın ardından bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen birinci kaptan C.T. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Ekinlik Adası’nda muhafaza edilen tekne parçalarının incelenmesi için üniversitelerin denizcilik fakültelerinde görev yapan "çatma hukuku" uzmanları ile gemi mühendislerinden oluşacak üst düzey bir bilirkişi heyetinin görevlendirilmesine karar vererek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

68 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Olay, 4 Ağustos’ta Halit Yukay’ın "Graywolf" isimli özel teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılmasıyla başlamıştı. Kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında teknesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuş, Yukay’ın cansız bedenine ise yürütülen sonar ve ROV destekli çalışmalar sonucu 68 metre derinlikte ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla hakkında dava açılan gemi kaptanı C.T. ise bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: İHA