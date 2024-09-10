65 Bin Rus Peş Peşe Türkiye'yi Terk Etti! İşte Sebebi

Eylül ayının gelmesiyle birlikte turizm sezonu uzatmaları oynamaya başladı. Türkiye'yi sık sık ziyaret eden Rus turistler, aynı zamanda ülkeye yerleşen yabancı nüfusun da başında yer alıyor. Yıllardır Türkiye'deki varlıkları ile gündemden düşmeyen Rus vatandaşları, Türkiye'yi hızla terk etmeye başladı. 65 binin üzerinde Rus vatandaşının Türkiye'den ayrılmasının sebebi ise sonradan ortaya çıktı.

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65 Bin Rus Peş Peşe Türkiye'yi Terk Etti! İşte Sebebi - Resim: 1

Sadece son 2 yıl içerisinde Türkiye'yi terk eden Rus vatandaşlarının sayısı 65 bini aştı.

Son yıllarda başta Antalya olmak üzere Rus vatandaşları için cazibe merkezi haline gelen birçok şehirdeki varlıklarını satışa çıkaran Rus vatandaşları, Türkiye'yi kesin terk etme kararı aldı. Ülkeden ayrılan Rusya vatandaşlarının bir bölümü ülkelerine geri dönerken, bazıları ise Karadağ ve Sırbistan gibi Balkan ülkelerine taşınmayı tercih ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerinden yola çıkan Rus basını, Türkiye'yi terk eden kişiler ile görüşme gerçekleştirirken, gazeteciler "Ruslar neden Türkiye'yi terk ediyor?" sorusuna yanıt verdi.

ÜLKEDEN KAÇIŞLARIN TEK SEBEBİ VAR: ENFLASYON

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, yurt dışından Türkiye'yi ziyaret edenler için de katlanılamaz boyutlara ulaştı. Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün ve hizmetin bedeli Avrupa'nın en pahalı şehirleri ile yarışırken, geçtiğimiz yıllarda yaşanan döviz atakları nedeniyle yabancı para birimleri ile alışveriş yapmanın ucuz olduğu Türkiye geride kaldı.

Bu durum, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin hareket alanını tamamen kısıtlarken,

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, en fazla gıda ve hizmet sektöründe hissediliyor. Öyle ki dışarıda yemek yemek, birçok Türk vatandaşı için hayal durumuna gelirken, geçmiş yıllarda kur artışları nedeniyle yabancı vatandaşlar ve turistler için uygun hale gelen fiyatlar artık Avrupa ortalamasını dahi geride bırakmış durumda.

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