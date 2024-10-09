64 Yıl Önce Askerlik Yaptığı Yerden Köyüne Getirdi: Her Yıl Rekor Hasat Yapıyor
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy’de, yıllar önce menengiç ağaçlarına aşılanarak bölgeye kazandırılan Antep fıstığının hasadına başlandı. Yaklaşık 64 yıl önce, 1960’ta askerlik görevini Gaziantep’te yapan Hüseyin Çolak’ın bölgeye kazandırdığı Antep fıstığı, bugün bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.
Kaynak: AA
Hüseyin Çolak, Gaziantep’te askerlik yaptığı dönemde menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılamayı öğrenerek bu bilgiyi memleketine taşıdı. Ağaçların ilk meyvelerini vermesinin ardından bu üretim sürecini yaygınlaştırmaya karar veren Çolak, bölgeye ekonomik katkı sağladı. Devlet destekleriyle daha fazla ağacın aşılanmasıyla birlikte, üretici sayısında da önemli bir artış yaşandı.
60 BİN ADET GÖZ AŞILAMASI YAPILACAK
Şapköy ve çevresinde toplam 4 bin 744 dekar alanda Antep fıstığı üretimi yapılırken, bu alanda 345 bin verim çağında ve 24 bin genç ağaç olmak üzere toplam 369 bin Antep fıstığı ağacı bulunuyor. Bu ağaçlardan yıllara göre değişen miktarlarda yaklaşık 660 ton ürün elde ediliyor. Gelecek yıl, bölgedeki yabani menengiç ağaçlarına 60 bin adet göz aşılaması yapılması planlanıyor.
64 YIL ÖNCE BÖLGEYE GETİRİLDİ
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, hasat sahasında yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu potansiyelin daha da çeşitlendirilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gayret gösterdiğini belirtti. Toraman, "Antep fıstığının daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’yle özdeşleşmiş bir ürün olmasına rağmen, burada menengiç ağaçlarına aşılanarak üretilmesi sevindirici. Bu çalışma, 1960’lı yıllarda bir vatandaşımızın girişimiyle başladı ve bugün Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi’nin destekleriyle daha sistematik bir hale getirildi" ifadelerini kullandı.
FİNANSAL DESTEK SAĞLANDI
Vali Toraman, bu yıl yaklaşık 7 bin menengiç ağacına 21 bin göz aşılaması yapıldığını ve bu sayının her yıl katlanarak artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların sadece Şapköy’de değil, çevre köylerde de yaygınlaştırıldığını vurgulayan Toraman, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın ve İl Özel İdaresi’nin bu projeye finansal destek sağladığını ifade etti.
Vali Toraman, üretim faaliyetlerinin kadın kooperatifleri tarafından organize edilmesinin büyük bir önem taşıdığını belirtti. Daha sonra Toraman ve beraberindeki heyet, Antep Fıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Hasat etkinliğine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Erdem Erdoğan, Şapköy Muhtarı Nevzat Kaptan ve köy sakinleri katıldı.