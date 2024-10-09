64 Yıl Önce Askerlik Yaptığı Yerden Köyüne Getirdi: Her Yıl Rekor Hasat Yapıyor

FİNANSAL DESTEK SAĞLANDI

Vali Toraman, bu yıl yaklaşık 7 bin menengiç ağacına 21 bin göz aşılaması yapıldığını ve bu sayının her yıl katlanarak artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların sadece Şapköy’de değil, çevre köylerde de yaygınlaştırıldığını vurgulayan Toraman, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın ve İl Özel İdaresi’nin bu projeye finansal destek sağladığını ifade etti.

Vali Toraman, üretim faaliyetlerinin kadın kooperatifleri tarafından organize edilmesinin büyük bir önem taşıdığını belirtti. Daha sonra Toraman ve beraberindeki heyet, Antep Fıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Hasat etkinliğine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Erdem Erdoğan, Şapköy Muhtarı Nevzat Kaptan ve köy sakinleri katıldı.