61 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu

Çorum’da 61 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu.

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61 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu

Çorum’da 61 yaşındaki adam evinin banyosunda eşi tarafından ölü bulundu.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartman dairesinde ikamet eden Hacı Murat Kırdı (61) evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Hacı Murat Kırdı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kırdı’nın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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