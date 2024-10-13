61. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri Dağıtıldı

Festivalin En İyi filmi ’Mukadderat’ seçilirken, ’Ayşe’ adlı film, 4 ayrı kategoride ödül almaya hak kazanarak geceye damga vurdu. Ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitttin Böcek, Sinema Çalıştayı’nda aldıkları kararı açıkladı. Böcek, “Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz” dedi.

5 Ekim’de geleneksel Festival Korteji, Onur ve Başarı Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu açılış töreniyle başlayan bir haftalık sinema maratonu, bu akşam açıklanan Altın Portakal Ödülleri ile sona erdi. Şebnem Dönmez’in sunumuyla Cam Piramit’te gerçekleştirilen törene, jüri üyelerinin yanı sıra, sanat dünyasından daha pek çok isim, yarışma filmlerinin ekipleri ve binlerce sinemasever katıldı. Festival boyunca gösterilirken, Ödül Töreni gecesine ise FİLMYÖN Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, Behlül Dal En iyi İlk Film ve En iyi Yönetmen olmak üzere 4 ayrı kategoride ödül alan “Ayşe” filmi damga vurdu.

En iyi film ödülünü alan Mukadderat filminin Yönetmeni Nadim Güç, “Bu hikayenin bana ulaşmasını sağlayan Erdi Işık’a çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim. Bu benim ilk filmimdi, önem taşıyor benim için. Üretmeye devam edeceğiz” dedi.



BARABAR, UNUTULMAZ TÜRKÜLERI SESLENDIRDI



Kapanış galasında Serkan Keskin ve Taner Ölmez gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Barabar grubunun konseri, salondakilere unutulmaz anlar yaşattı. Unutulmaz türküleri seslendiren Barabar grubunun solisti Taner Ölmez’in söylediği şarkılara salondakiler eşlik etti.



“TÜM FILM SAHIPLERININ TELIF HAKLARINI ÖDEYECEĞIZ”



Ödüllerin açıklanmasından önce sahneye davet edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın sinema şehri olması için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Festival kapsamında düzenlenen Sinema Çalıştayı’nda önemli bir karar aldıklarını belirten Böcek, “Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz. Sinema emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Başkan Muhittin Böcek, ayrıca 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 7-16 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacağını dile getirdi.



EN IYI FILM ’MUKADDERAT’ OLDU, ‘AYŞE’ DAMGA VURDU



Böcek’in konuşmasının ardından Ödül Töreni’ne geçildi. Jüri üyeleri tarafından ödüller şu şekilde açıklandı:

İlk kez düzenlenen Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması Jüri Özel Ödülü Ramazan Yakut’un “Döngü” filmine, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri En İyi Film Ödülü Abdulhalim Erez’in “Sistem” filmine verildi.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmasında, Jüri Özel Ödülü, ’Mükemmel’ adlı filmin yönetmeni Ece Dizdar’a, En İyi Kısa Film “Nerdeyse Kesinlikle Yanlış” adlı filmle Cansu Baydar’a verildi.

Belgesel Film kategorisinde Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü, Ali Kemal Pasiner’in “Bedri Rahmi Eyüpoğlu Toprağın Sırrına Erenler” adlı filme, En iyi Belgesel Film ödülü “Kadranı Olmayan Saat” filmiyle Fatma Karakuş Kaçmaz’a verildi.

En İyi Uluslararası Film, Ana Guevara ve Leticia Jorge’nin “Beni Sakın Bırakma” filmi seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu Köpek Hırsızı filmindeki performansı ile Franklin Aro Huasco, En İyi Kadın Oyuncu Şişli Kız filmi ile Victoria Carmen Sonne, En İyi Yönetmen Ödülü de Köpek Hırsızı filmiyle Vinko Tomii Salinas’a verildi. Jüri Özel Ödülü ise Nader Saeivar’ın Şahit filminin oldu.

FİLMYÖN Özel Ödülü Necmi Sancak’ın Ayşe filminin olurken, Cahide Songu Ödülü kostüm tasarımcıları adına Gülizar filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül’e verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo Ödülü Yönetmen ve Senarist Ümit Ünal’ın Evcilik filminin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülünün sahibi Balina’nın Bilgisi filminden Serkan Polat, Özgür Alper, Pınar Bayrak’ın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu Ödülünün sahibi Fidan filminin kurgusunu yapan Melike Kasaplar’ın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Gülizar filminin Yönetmeni Meral Aktan’ın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünün sahibi Fidan filminden Ayça Bingöl’ün, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi Mukadderat filminden Osman Sonant’ın oldu.

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödülü iki oyuncuya verildi. Mukadderat filminden Nur Sürer ve Ayşe filminden Binnur Kaya en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.



NUR SÜRER ÖDÜLÜNÜ YILMAZ GÜNEY’E ADADI



En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nur Sürer, film ekibine teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi: “Bize her koşulda büyük sevgiyle karşılayan Cide halkına çok teşekkür ediyorum. 45 senelik oyunculuk hayatımda yolculuğumda bana dokunan bütün yönetmenlere teşekkür ederim. Çoğunlukla değersizleştirilmek istenen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris’te yitiren biz sinemacıların en kıymetli ustası Yılmaz Güney için ödülümü alıyorum.”

Bir diğer en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Binnur Kaya ise “Böyle bir ödülü hayran olduğumuz Nur Sürer gibi bir sanatçıyla paylaşmak ayrıca çok onure edici. Ödülü, hayatını sevdiklerine adayan, hayatını göz göre göre kaybeden tüm kadınlar adına almak isterim. Kadınlar seslerini çıkardılar, birlik oldular, bağırdılar, yardım istediler ve bu duyuldu. Aynı zamanda görüldü. Kadınlar yapmaları gerekeni yaptı, şimdi konuşmak değil eyleme geçmek zamanı. Yapılması gerekeni yapması gerekenlerden acil bir şekilde yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Evcilik filminden Nejat İşler’e, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Görüntü Yönetmeni Balina’nın Bilgisi filmiyle Murat Has’a verildi.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü Necmi Sancak’ın Ayşe filmi’nin olurken, Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü Belkıs Bayrak’ın Gülizar filminin oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde En İyi Yönetmen Ayşe filmiyle Necmi Sancak’ın, En İyi Film ise Nadim Güç’ün yönettiği Mukadderat’ın oldu.

Ödül töreni, toplu fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: AA