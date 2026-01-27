600 Milyon Liralık Para Hareketi... 'Kapalı Devre' Sistemiyle Vurgun Yaptılar: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı.

'KAPALI DEVRE' SİSTEMİ

Yürütülen çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde 'kapalı devre' olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi. İşletmelere gelen kişilerin, telefonlar üzerinden ya da fiziki temasla yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği belirlendi.

600 Milyon Liralık Para Hareketi... 'Kapalı Devre' Sistemiyle Vurgun Yaptılar: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Gözaltı - Resim : 1

600 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında, resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık para hareketi bulunduğu saptandı.

600 Milyon Liralık Para Hareketi... 'Kapalı Devre' Sistemiyle Vurgun Yaptılar: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Gözaltı - Resim : 2

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

600 Milyon Liralık Para Hareketi... 'Kapalı Devre' Sistemiyle Vurgun Yaptılar: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Gözaltı - Resim : 3

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

