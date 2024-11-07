600 Ailenin Geçim Kaynağı Oldu: Batmanda Yılın Son Hasadı Yapıldı
Batman’ın Sason ilçesinde, coğrafi işaretli organik çilekte yılın son hasadı başladı. Üç mevsim boyunca süren üretim, soğuk havaların etkisini göstermesiyle sona yaklaştı.
Kaynak: İHA
Nisan ayında başlayan ve Aralık ayında tamamlanacak olan çilek hasadı için üreticiler, bu sezonun verimli geçtiğini belirtti. Çilek üreticisi Süleyman Argın, sonbaharda topladıkları çilekleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illere gönderdiklerini ve kilosunu 50 TL’den sattıklarını ifade etti.
Argın, “5 dönüm alanda çilek yetiştiren bir aile yaklaşık 500 bin TL gelir elde edebiliyor. Devlet desteği aldığımızda üretimimizi daha da artırabiliyoruz” dedi.
600 AİLENİN UMUDU SASON ÇİLEĞİ
Sason'da çilek üretimi, 600 ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. İbrahim Değirmenci, nisan ayında başlayan hasadın kasım ayı boyunca devam ettiğini ve Aralık sonunda soğukların başlamasıyla tamamlandığını belirtti. “Devlet desteğiyle başlayan çilek üretimi sayesinde geçimimizi sağlayabiliyoruz. Kendi köyümüzde çalışarak hayatımızı sürdürüyoruz” diyen Değirmenci, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi yakın illere çilek gönderdiklerini de ekledi.
KİMYASAL KULLANILMAYAN ORGANİK ÜRETİM
Değirmenci, çileklerin organik olduğunu ve üretimde kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadığını vurguladı. “Bu nedenle çileklerimiz, lezzeti, kokusu ve rengiyle öne çıkıyor. İlçedeki üretim, 600 aileye gelir sağlarken, tarlalarda her biri yaklaşık 10 işçiyi istihdam ediyoruz” diye konuştu.