600 Ailenin Geçim Kaynağı Oldu: Batmanda Yılın Son Hasadı Yapıldı

KİMYASAL KULLANILMAYAN ORGANİK ÜRETİM

Değirmenci, çileklerin organik olduğunu ve üretimde kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadığını vurguladı. “Bu nedenle çileklerimiz, lezzeti, kokusu ve rengiyle öne çıkıyor. İlçedeki üretim, 600 aileye gelir sağlarken, tarlalarda her biri yaklaşık 10 işçiyi istihdam ediyoruz” diye konuştu.