60 Yaşında Hırs Yaptı; 12 Ayda 27 Kilo Verdi

Çankırı’da 12 ay önce fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran 60 yaşındaki Ayşe Kılıç, sağlık sorunlarıyla mücadelesinde büyük bir başarı elde etti.

Tansiyon, astım, gastrit ve ülser gibi sağlık sorunları bulunan Kılıç, diyetisyeni Nazmiye Asmaer’in rehberliğinde düzenli diyet yaparak tam 27 kilo verip 116 kilodan 89 kiloya düştü. Sağlıklı Hayat Merkezinden çok memnun kaldığını belirten Kılıç, verdiği kiloları koruyacağını belirtti. Ayşe Kılıç ve diyetisyenini ziyaret eden Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, azminden dolayı teşekkür etti.

'VERDİĞİM KİLOLARI KORUYACAĞIM'

Bundan sonraki süreçte verdiği kiloları koruyacağını belirten Kılıç, “12 ayda 27 kilo verdim. Allah razı olsun çok faydasını gördüm. Rahatsızlıklarımdan fazla pek fazla üzerine düşemedim. İstediğim kadar diyetimi yapamadım, sağlığım yerinde olsa daha fazla kilo verirdim. Buradan çok memnunum. Bundan sonra diyetisyenimle iş birliği içerisinde olup verdiğim kiloları koruyacağım. Diyetisyenime teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: İHA