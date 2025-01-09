6 Yaşındaki Şirin'in Katilinin Cezası Belli Oldu

İstanbul Şişli Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün’ün cezası belli oldu. Örün hakkındaki kararın 6 dakikada çıkması dikkat çekti.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren sanık Mustafa Örün 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Sanık hakkında, 'Cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin'in öldürülmesiyle ilgili açılan davada, Şirin’i katleden sanığın cezası belli oldu.

6 yaşındaki Şirin, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö. cinayeti itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Şirin’in otopsisinde cinsel istismara uğradığı da belirlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi