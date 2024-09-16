6 Yaşındaki Çocuk Pazarda Kayboldu, Halk Otobüsünde Bulundu

Kütahya'da 6 yaşındaki Poyraz adlı çocuk, semt pazarında anneannesinin yanından ayrılarak kayboldu. Poyraz'ın halk otobüsüne bindiği ortaya çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından bulunan Poyraz, ailesine teslim edildi.

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6 Yaşındaki Çocuk Pazarda Kayboldu, Halk Otobüsünde Bulundu

Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi’ndeki semt pazarına anneannesiyle giden Poyraz G., bir süre sonra kayboldu. Anneanne, Poyraz’ı pazarda bulamayınca polise haber verdi. Yapılan incelemede Poyraz G.’nin semt pazarı yakınındaki bir duraktan tek başına halk otobüsüne bindiği tespit edildi.

Halk otobüsü şoförü de son durağa geldiğinde Poyraz G.’yi tek başına görünce polise ihbarda bulundu. Zafertepe Mahallesi’ne giden polis ekipleri, otobüs şoföründen Poyraz G.’yi alarak ailesine teslim etti.

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Kaynak: DHA

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