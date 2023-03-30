Mahkeme kararını verdi: 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın binası bugün yıkılacak

6 yaşındaki çocuğun istismarıyla kamuoyunun gündemine oturan Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binası bugün yıkılacak.

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Mahkeme kararını verdi: 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın binası bugün yıkılacak

6 yaşındaki çocuğun istismarıyla gündemden düşmeyen Hiranur Vakfı’nın İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bulunan merkez binasının kaçak olduğu tescillendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yıkım için mühürlenen binanın önünde bekliyor.

Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşından itibaren 'imam nikahıyla evlendirme’ adı altında yıllarca sistematik istismara maruz kaldığının anlaşıldığı skandalla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın kaçak binasıyla ilgili karar çıktı. 

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre, İBB İmar Müdürlüğü ekiplerinin Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki merkez binasında tespit ettiği mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına yapılan kaçak külliye inşaatı bugün yıkılacak. 

İBB ekiplerinin aralık ayında kaçak olduğu tespit ettiği bina mühürlenmişti. 5 blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edilmişti. Kaçak yapısının yıkılması için verilen sürenin dolmasının ardından yıkımın vakıf tarafından gerçekleştirilmemiş olması durumunda İBB ekipleri tarafından bugün yıkılacak.

İBB ekipleri yıkım için bekliyor.

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