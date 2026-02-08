6 Ülkede Eş Zamanlı Operasyon: 16 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan toplam 16 kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların, uluslararası iş birliğiyle eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

6 FARKLI ÜLKEDEN İADE EDİLDİLER

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre; kırmızı bültenle aranan 9 kişi ile ulusal seviyede aranan 6 kişi Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da yakalandı. Yerlikaya, süreci şu sözlerle özetledi: “Kırmızı Bültenle aradığımız 9, ulusal seviyede aradığımız yurt dışındaki 6 suçluyu; Gürcistan (6), Almanya (4), Karadağ (2), Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik.”

BODRUM’DAKİ ÇİFTE CİNAYET ŞÜPHELİSİ ALMANYA’DA YAKALANDI

Kırmızı bültenle aranan şahıslardan A.K.’nin, "tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme" suçlarından Almanya’da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.’nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A.K., Almanya’da yakalanarak ülkemize iade edildi." ifadelerine yer verdi.

ALMANYA’DA UYUŞTURUCU VE ÇOK SAYIDA SUÇTAN YAKALAMA

Bakan Yerlikaya, Almanya’da yakalanan diğer şüphelilere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, İ.A.’nın: "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan, M.D.’nin ise: "kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, yaralama ve mala zarar verme" suçlarından arandığı ve yakalanarak Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

GÜRCİSTAN’DA 3 AYRI YAKALAMA

Açıklamada, Gürcistan’da yakalanan isimler de yer aldı. Buna göre;"kasten öldürme" suçundan aranan S.G., "hırsızlık, silahla tehdit, basit yaralama, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından aranan D.Y. ile "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan Ö.Y. Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

KARADAĞ VE KUZEY MAKEDONYA’DA ULUSLARARASI OPERASYON

Yerlikaya, Karadağ’da düzenlenen operasyonlarda "uyuşturucu madde ihraç etme" suçundan kırmızı bültenle aranan M.M. ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma ve tehdit" suçlarından aranan G.A.’nın yakalandığını açıkladı. Ayrıca, "Dolandırıcılık"suçundan aranan M.S.E.’nin Kuzey Makedonya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN ŞÜPHELİLER DE İADE EDİLDİ

Ulusal düzeyde aranan kişilerle ilgili de bilgi paylaşan Yerlikaya, B.G.’nin: "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Almanya’da, S.Ö.’nün: "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Yunanistan’da, N.U.’nun ise: "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından Azerbaycan’da yakalandığını kaydetti.

ÇOCUK İSTİSMARI VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI DA VAR

Paylaşımda, Gürcistan’da yakalanan diğer şüphelilerle ilgili olarak da şu bilgiler yer aldı: "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan A.S.’nin yanı sıra, "hırsızlık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. ile "dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan bir başka S.G.’nin de yakalanarak Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.

‘KAÇIŞ YOK’

Operasyonda emeği geçen birimleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum." dedi. Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok." ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

-“Tasarlayarak… pic.twitter.com/PuknRv0plm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2026

Kaynak: DHA