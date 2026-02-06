6 Şubat’ın 3. Yılında Met-Gün İnşaat’tan Dayanışma Örneği: Körfezray Şantiyesinde Deprem Şehitleri Anıldı! Bölgeye 100 Milyon Liralık Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Proje çalışanlarının kullandığı yemekhane bölümünde gerçekleştirilen törende, Kahramanmaraş merkezli “asrın felaketi”nde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

BÖLGEYE 100 MİLYON LİRALIK DESTEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren bölgeye yönelik yürütülen yardım faaliyetlerinin detayları paylaşıldı. Depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde Met-Gün Grup adına 10 milyon TL; Metin Güneş ve Halis Ezer adına ise 5 milyon TL bağış yapıldı.

AFAD’a 5 milyon TL destek sağlanırken, deprem bölgesindeki şantiyelerden bin personel ile 200’den fazla makine ve ekipman arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Afet bölgesinde barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunuldu, Hatay Havalimanı pisti ile otoyol viyadük onarım çalışmalarına destek verildi.

BİN 500 ÇADIR VE 5 BİN KONTEYNER

Bin 500 çadır ve 5 bin konteyner depremzedelerin kullanımına sunuldu. Gaziantep’te bulunan şantiyede bin 500 kişinin barınma ve yemek ihtiyacı karşılanırken çocuklar için palyaço etkinliği başta olmak üzere çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendi.

Camilerde kalan depremzedelere yemek yardımı yapılırken, sokaklarda sıcak yemek dağıtıldı, kıyafet ve hijyen desteği sağlandı, jeneratör temin edildi. Ayrıca İspanya’nın Madrid kentinde toplanan bağışlar da deprem bölgesine ulaştırıldı.

Yapılan yardımların toplamının yaklaşık 100 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi.

KÖRFEZRAY'DA İLK ETAP 2028'DE

Öte yandan, Kocaeli’de yapımı süren ve kentin kuzey yakasını birleştirecek Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerini birbirine bağlayacak yaklaşık 27 kilometrelik hat, 18 istasyondan oluşacak. Yaklaşık 2,2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen projenin ilk etabının 2028’de, tamamının ise 2029’da hizmete girmesi hedefleniyor.

Sanayi bölgeleri ile yerleşim alanları arasında entegre ulaşım sağlayacak hattın, günlük 300 bin yolcu kapasitesiyle D-100 kara yolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.

Ayrıca, hattın kapasitesinin ilerleyen yıllarda 500 bine ulaşması öngörülüyor. Metro; tren, tramvay, otogar ve deniz ulaşımıyla entegre çalışacak.

Kaynak: Haber Merkezi