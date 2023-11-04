6 saatten fazla sürdü: Dilan-Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20’den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusunun 23.45’te tamamlandığı bildirildi.