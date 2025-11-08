6 Kişinin Öldüğü Patlamada Kaçış Hazırlığı: İş Yeri Sahibi Valizleriyle Yakalandı

Kocaeli Dilovası’nda 6 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin iş yeri sahibi Yalova’da valizleriyle yakalandı. Kaçma hazırlığında olduğu belirlenen patronun oğlu ise aranıyor.

6 Kişinin Öldüğü Patlamada Kaçış Hazırlığı: İş Yeri Sahibi Valizleriyle Yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

OĞLU ARANIYOR

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri ortadan kaybolan iş yeri sahibi K. O'yu Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O''nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O'nun telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.

Kaynak: İHA

