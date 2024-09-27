6 Kez Bıçaklayarak Öldürmüştü! 'Eşe İçki Uyarısı Yapmak' Yargıtay'dan Döndü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Telat Yılmaz, 9 Aralık 2021'de akşam saatlerinde parkta içki içtikten sonra evine gitti. Telat Yılmaz'ın sürekli içki içmesinden ve kumar bağımlısı olmasından dolayı rahatsız olan eşi Gülsenem Yılmaz eşini uyardı. Yılmaz, mutfakta yemek hazırlayan eşinin elinden ekmek bıçağını alarak Gülsenem Yılmaz'ı göğüs, kol ve sırt bölgesinden 6 kez bıçakladı.

Sabah kız kardeşi Necla Yılmaz'ın evine giderek yaptıklarını anlatan Telat Yılmaz daha sonra Antalya Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Telat Yılmaz hakkında 'eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

'BİZE HİÇ BABALIK YAPMADI'

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, maktulün oğlu Kayhan Yılmaz mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

"Babam bize hayatımız boyunca maddi ve manevi zararlar verdi. Bugüne kadar hep anneme bir şey olur mu korkusuyla yaşadım. Babamın hep alkol ve kumar sorunu vardı. Bugüne kadar bize hiç babalık yapmadı. Telat Yılmaz'dan annemi katlettiği, bana ve kardeşime maddi ve manevi tarifsiz acılar verdiği için şikayetçiyim."

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Mahkeme sanığı 'eşi kasten öldürme' suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" cezasına çarptırdı. Tarafların itirazı üzerine dosya 2. Antalya Bölge Adliye Mahkemesine taşındı. Mahkeme istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Telat Yılmaz'ın avukatı müvekkilinin suçu haksız tahrik altında işlediğini savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanık hakkında uygulaması istenen haksız tahrik hükümlerinin ve takdir indirimine ilişkin temyiz istemini esastan reddederek hükmü onadı. Kararda eşin kötü alışkanlıklardan uzak durması için yapılan uyarının haksız tahrik kapsamında olmayacağı belirtildi.

Kaynak: Sabah