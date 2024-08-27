6 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Diyarbakır'da 6 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Bir kişi dumandan etkilenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki altı katlı Kaya Apartmanı’nın en üst katında öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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