6 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki altı katlı Kaya Apartmanı’nın en üst katında öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA