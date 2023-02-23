6 ilde görev yapan Kızılay mobil sağlık ekiplerinin lokasyonları güncellendi

10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, afet bölgesinde sağlık alanında faaliyetler yürütüyor.

Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 İl’de hizmet veren 6 mobil sağlık aracı sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışarak afetzedelere sağlık hizmet sunuyor.

KIZILAY MOBİL SAĞLIK HİZMET NOKTALARI

Kahramanmaraş : Alembey, Çiçek, Akveren Köyleri (Elbistan)

Hatay : Narlıca Mahallesi

Adıyaman : Şambayat

Gaziantep : Nogaylar, Naimler, Yaylacık Köyleri (NURDAĞ)

Malatya : KYK Yurdu Arkası Çadırkent

Osmaniye : Çolaklı, Kalecik, Artlıtaş Köyleri

Kızılay mobil sağlık araçları bölgede; 7 farklı branşta uzman hekim, 7 halk sağlığı uzmanı, 7 psikolog, 7 röntgen teknisyeni ile görev yaparken bunlara ek olarak 5 hekim, 7 psikolog, 7 halk sağlığı uzmanı Kızılay gönüllüsü olarak afetzedelere sağlık hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem