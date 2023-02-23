6 ilde görev yapan Kızılay mobil sağlık ekiplerinin lokasyonları güncellendi
Kızılay Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de, mobil araçlarda sağlık hizmetlerini sürdürüyor. İşte ekiplerin güncel lokasyonları...
10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, afet bölgesinde sağlık alanında faaliyetler yürütüyor.
Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 İl’de hizmet veren 6 mobil sağlık aracı sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışarak afetzedelere sağlık hizmet sunuyor.
KIZILAY MOBİL SAĞLIK HİZMET NOKTALARI
Kahramanmaraş : Alembey, Çiçek, Akveren Köyleri (Elbistan)
Hatay : Narlıca Mahallesi
Adıyaman : Şambayat
Gaziantep : Nogaylar, Naimler, Yaylacık Köyleri (NURDAĞ)
Malatya : KYK Yurdu Arkası Çadırkent
Osmaniye : Çolaklı, Kalecik, Artlıtaş Köyleri
Kızılay mobil sağlık araçları bölgede; 7 farklı branşta uzman hekim, 7 halk sağlığı uzmanı, 7 psikolog, 7 röntgen teknisyeni ile görev yaparken bunlara ek olarak 5 hekim, 7 psikolog, 7 halk sağlığı uzmanı Kızılay gönüllüsü olarak afetzedelere sağlık hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem