6 İlde FETÖ Operasyonu, Gözaltılar Var
FETÖ/PDY’nin şirket yapılanmasına ve örgütün finans kaynaklarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon, Ankara merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY’nin şirket ağının ve terörün finansmanına ilişkin faaliyetlerinin incelendiği belirtildi.
MASAK’ın yaptığı analizler ile teknik ve fiziki takipler sonucunda, yurt dışından sağlanan paraların yine yurtdışındaki şirketler aracılığıyla haklarında adli süreç yürütülen örgüt mensuplarına ya da onların yakınlarına aktarıldığına dair bulgulara ulaşıldı.
Bu kapsamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, söz konusu kişilerin yakalanması için 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
