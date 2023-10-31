6 aylık hamile kadın pompalı tüfekle vuruldu: Anne öldü, bebek kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, komşusu ile arasında husumet bulunan Ş.D.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 6 aylık hamile S.G. hayatını kaybetti.

6 aylık hamile kadın pompalı tüfekle vuruldu: Anne öldü, bebek kurtarıldı

Olay, Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.D. ile komşusu S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.D., pompalı tüfekle ateş açtı.

Bu sırada evinin önünde oturan 6 aylık hamile S.G., isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Operasyonla kurtarılan bebek ise kuvöze alındı.

Çevreye rastgele ateş ederek, evinin önünde oturan hamile kadının ölümüne neden olduğu belirtilen cinayet zanlısı, arkadaşının evinde yakalandı.

Kaynak: AA

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