58 Yaşındaki Kadının Cesedi Çayda Bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 58 yaşındaki Dudu Göğebakan'ın cansız bedeni, Karasu Çayı'nda bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

58 Yaşındaki Kadının Cesedi Çayda Bulundu

İslahiye ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Ağalarobası Mahallesi kırsalında besicilik yapan aile, sabah saatlerinde Dudu Göğebakan’ı görmeyince aramaya başladı. 6 Şubat depremlerinde kızı, damadı ve 4 torununu kaybettiği öğrenilen, daha önce de birkaç kez kaybolup bulunan Göğebakan'ı yakınları, kaldıkları çadırdan 1 kilometre uzaklıktaki Karasu Çayı'nda hareketsiz olarak buldu.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Dudu Göğebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Göğebakan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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