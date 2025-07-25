556 Kök Kenevir ve 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi! 2 Tutuklama

Kocaeli'de 3 ilçede düzenlenen operasyonda 556 kök kenevir, 5 kilo skunk ve 449 gram esrar ele geçirildi, olaya ilişkin yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

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556 Kök Kenevir ve 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi! 2 Tutuklama
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 22-24 Temmuz tarihinde İzmit, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 556 kök kenevir bitkisi, 5 kilo skunk ve 449 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin uyuşturucu ürünlere el koyulurken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İfadesi alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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