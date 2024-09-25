54 Yıllık Türkiye'nin Yağ Devi Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu
Türkiye'nin köklü markalarından Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş., geçtiğimiz Nisan ayında icradan satışa çıkarılmıştı. 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bu dev kuruluşun satışı, sektörde geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Alacaklı taraf olarak Mersin merkezli Hakan Gıda ve Sanayi Dış Ticaret şirketi gösterilirken, borçlu taraf ise Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. idi. Yapılan icra satış ihalesi sonucunda, 54 yıllık Oruçoğlu Yağ Fabrikası’nı Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın aldı.
Tarım Kredi Grubu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Oruçoğlu tesislerinin satın alım sürecini detaylarıyla paylaştı. Yapılan açıklamada, "Tarım Kredi Grubu iştiraklerinden Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, yeni yatırımlar ve tesis alımları yetkili kurullarımızca detaylı şekilde değerlendirilmiştir. Afyonkarahisar’da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. entegre tesislerinin satışına dair ihaleye katılma kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.