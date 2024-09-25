54 Yıllık Türkiye'nin Yağ Devi Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu

Alacaklı taraf olarak Mersin merkezli Hakan Gıda ve Sanayi Dış Ticaret şirketi gösterilirken, borçlu taraf ise Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. idi. Yapılan icra satış ihalesi sonucunda, 54 yıllık Oruçoğlu Yağ Fabrikası’nı Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın aldı.