52 İlde Dev Operasyon: Suç Örgütlerini Öven 216 Şüpheli Yakalandı

Suç örgütlerinin sosyal medyadaki yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Tetikçi temin etmeye, örgütlere eleman kazandırmaya ve suçluları övmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 52 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, MİT ile ortak çalışma yürütüldü. Yakalanan 216 şüphelinin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal sanal hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sanal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sanal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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