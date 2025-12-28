51 Kişiye Mezar Olmuştu! ‘Ölüm’ Apartmanının Firari Yapsatçısı Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında Gaziantep’in Nizip ilçesinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nın çökmesine ilişkin davada, firari durumda bulunan yapsatçı Hasan Hüseyin S. yakalanarak tutuklandı.

Son Güncelleme:
51 Kişiye Mezar Olmuştu! ‘Ölüm’ Apartmanının Firari Yapsatçısı Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan Furkan Apartmanı yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetti. Yapının yıkılmasında sorumluluğu olduğu tespit edilen fenni mesul Yılmaz Şahin Y. ile binada bulunan daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri öne sürülen Faik Ö., Eyüp Ö. ve Nejdet A. tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, 4 tutuklu sanığın yanı sıra yapsatçılar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Tutuksuz sanık Abdullah Devrim S. ve firari kardeşi Hasan Hüseyin S. için yakalama kararı çıkarıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl nisan ayında yapılan davanın beşinci duruşmasına, tutuklu sanıklar cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, kolon kesme iddialarını reddederek tahliyelerini talep etti. Mahkeme, fenni mesul Yılmaz Şahin Y.’ye 16 yıl 8 ay hapis cezası verirken, Eyüp Ö., Faik Ö. ve Nejdet A. hakkında beraat kararı verdi. Firari iki sanığın dosyası ise ayrıldı.

51 Kişiye Mezar Olmuştu! ‘Ölüm’ Apartmanının Firari Yapsatçısı Tutuklandı - Resim : 1

BERAAT KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesi, beraat eden üç sanık yönünden yerel mahkeme kararını incelemeye aldı. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ve tarafların itirazlarını değerlendiren daire, verilen kararın eksik incelemeye dayandığı gerekçesiyle bozulmasına hükmetti. Kararda, Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında kolon kesildiği iddiasıyla yeni bir iddianame düzenlendiği, bu nedenle olayın bütüncül şekilde ele alınması gerektiği vurgulandı. Bunun üzerine, tutuksuz üç sanık ile firari iki sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

YAKALAMA KARARI GÜVENCE BEDELİYLE KALDIRILDI

Furkan Apartmanı davasının 17 Aralık’ta görülen duruşmasına, tutuksuz sanıklar Nejdet A., Faik Ö. ve Eyüp Ö. ile avukatlar ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Duruşmada yapsatçı kardeşlerin avukatları, müvekkilleri hakkında çıkarılan yakalama kararının güvence bedeli karşılığında kaldırılmasını talep etti. Savcı bu talebin reddini isterken, mahkeme heyeti Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S.’nin teslim olmaları halinde 10’ar milyon TL güvence bedeli yatırmaları, yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün imza verme ve tüm duruşmalara katılma şartlarıyla haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti.

51 Kişiye Mezar Olmuştu! ‘Ölüm’ Apartmanının Firari Yapsatçısı Tutuklandı - Resim : 2

İFADEYE GELDİ, TUTUKLANDI

Apartmanın yapsatçısı Hasan Hüseyin S., güvence bedeli kararının ardından ifadeye geldi. Yetkili Birecik Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, ‘Güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına’ ilişkin kararı kaldırdı. Güvence durumunun kalkması sonucu Hasan Hüseyin S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede ifade veren Hasan Hüseyin S., Furkan Apartmanı’nın yapımında hiçbir şekilde yer almadığını belirterek, kendisinin yalnızca kardeşinden bazı daireleri satın aldığını söyledi. Hasan Hüseyin S., "Binanın yapıldığı dönemde Dörtyol’da çalışıyordum. 1997-1998 yıllarında inşaata başlandığını biliyorum ancak yapım sürecini, kaç kişinin çalıştığını ve kullanılan malzemeleri bilmiyorum. Müteahhit olarak Yılmaz Şahin Y. görünmektedir. Kardeşim ile bu kişi arasında nasıl bir anlaşma yapıldığını bilmiyorum. Kardeşlerimler 2000-2002 yılları arasında birlikte çalışmaya başladık. 2015 yılına kadar ortaklığımız vardı. Daha sonra ise ticari anlaşmazlıklar nedeniyle aramızda anlaşmazlık oldu. Abdullah Devrim S.’nin şu anda nerede olduğunu bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

‘DEPREMDEN SONRA KOLON KESİLDİĞİNİ DUYDUM’

Hasan Hüseyin S., depremden sonra apartmanın altındaki kolonların kesildiğini duyduğunu ancak bunu kimin yaptığını bilmediğini belirtti. Nizip’te deprem nedeniyle yalnızca Furkan Apartmanı’nın yıkıldığını ifade eden Hasan Hüseyin S., yıkımın kolon kesilmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü söyleyerek, “Bilirkişi raporları hakkında yorum yapamayacağım. Bu inşaatı ben üstlenmedim. Binanın yıkılmasında herhangi bir müdahilliğim yoktur. Deprem sonrası yanlış yönlendirildim. Haksız yere tutuklanacağımı düşündüğüm için ülkeyi terk ettim” dedi.

Furkan Apartmanı Davasında Karar! 51 Kişinin Ölümünde Sadece 1 Kişiye CezaFurkan Apartmanı Davasında Karar! 51 Kişinin Ölümünde Sadece 1 Kişiye CezaGüncel
51 Kişiye Mezar Olan Furkan Apartmanı Davasında Gözler Karar Gününde51 Kişiye Mezar Olan Furkan Apartmanı Davasında Gözler Karar GünündeTürkiye

Kaynak: DHA

Etiketler
6 Şubat depremleri
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fransız Oyuncu Brigitte Bardot Hayatını Kaybetti Dünyaca Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı! 4 Kişi Yaralandı Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı! 4 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Veyis Ateş, Taner Çağlı, Buse İskenderoğlu ve Ege Karataşlı Gözaltına Alındı Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve Fenomen Taner Çağlı Gözaltına Alındı
Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli
Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler
EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor
Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım' Trump ile Görüşme Öncesi Zelenskiy'den Dikkat Çeken Açıklama: '700-800 Milyar Dolar Lazım'