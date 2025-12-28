500 Bin Sosyal Konutta Beklenen Gün Geldi! İşte Kura Yapılacak İlk İl ve Kura Saati…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TOKİ’nin 500 bin konutluk projesine ilişkin kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaların ardından belli oldu. Toplam 5 milyon 242 bin 766 geçerli başvurunun bulunduğu süreçte, kura çekimlerinin hangi tarihte başlayacağı ve ilk çekilişin hangi ilde yapılacağı kamuoyuyla paylaşıldı. Başvuru yapan milyonlarca vatandaş ise kura programının ayrıntılarını yakından takip ediyor.

Bu kapsamda, 2025-2026 TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? sorusu gündemde yer alıyor.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin ilk kura çekiminin 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman’da yapılacağını açıkladı.

Deprem bölgesinde başlayacak kura çekimi, Adıyaman Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda saat 11.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.

İLK KURA HANGİ İLDE ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekimlerinin öncelikle depremden etkilenen illerde başlayacağını vurgulayarak, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız. Ve mart ayının içine kadarda kuralarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

30 ARALIK’TA ŞIRNAK VE HAKKARİ İÇİN KURA ÇEKİMİ

TOKİ’nin 500 bin konutluk projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura programı da belli oldu.

29 Aralık’ta Adıyaman’da başlayacak çekilişler, 30 Aralık tarihinde Şırnak ve Hakkari illeriyle devam edecek.

Şırnak’taki kura çekimi saat 11.00’de 15 Temmuz Kongre Salonu’nda yapılacak. Hakkari kura çekimi ise yine saat 11.00’de Hakkari Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları iki farklı platform üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını görüntüleyebilecek.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Bakan Kurum, konut teslimatlarının planlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ilk teslimlerin Mart 2027’de başlayacağını ifade etti. Ayrıca 2026 yılı içerisinde de belirli projelerde konut teslimlerinin yapılacağını belirtti.