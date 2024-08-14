500 Bin Lira Para Cezası Var: Dikkat 15 Gün İçerisinde Bu Belgeyi Almayan Ev Sahibi Yandı

CEZA DETAYLARI

Gündüz, yeni yasayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Turizm amaçlı kiralama iznine sahip bir konutu üçüncü şahıslara kendi adına kiralayanlar, her sözleşme için 100 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Mesken olarak kiralanan evlerin turizm amaçlı kiraya verilmesi veya izin belgesi olmadan yapılan kiralamalara aracılık edenler de her sözleşme için 100 bin lira ceza alacak.İzin belgesiz turizm amaçlı kiralamaya devam edenler veya 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yaparak aynı evi bir yıl içinde dört defadan fazla kiraya verenler için ise 1 milyon lira idari para cezası uygulanacak."