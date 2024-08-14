500 Bin Lira Para Cezası Var: Dikkat 15 Gün İçerisinde Bu Belgeyi Almayan Ev Sahibi Yandı
Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Şartları yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacak. İşte detaylar...
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremler gibi etkenlerin Türkiye'deki kiralık konut fiyatlarını önemli ölçüde artırdığını duyurdu.
Gündüz, ülke genelinde yaklaşık 110 bin evin günlük kiralama amaçlı kullanıldığını ve bu tür konutların arzının son iki yılda yüzde 97 oranında arttığını belirtti. Özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde günlük kiralık evlerin kısa süreli tatiller ve seyahatler için tercih edilen bir seçenek haline geldiğini ifade eden Gündüz, bu durumun kiralık konut fiyatlarını yaklaşık dört kat artırdığını vurguladı.
YENİ BİR İŞ MODELİ VE ETKİLERİ
Gündüz, günlük kiralama uygulamasının kiralık konut stokunu azalttığını, komşuluk ilişkilerini zayıflattığını ve ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıkları artırdığını belirtti. Ayrıca, kiralanan evlerin tekrar kiralanarak bu yöntemin turizm sektöründe yeni bir iş modeli oluşturduğunu vurguladı. Ev sahiplerinin yüksek gelir beklentisiyle evlerini günübirlik kiraya vermelerinin, turizm sektöründe kayıt dışı ekonomiyi ve emlak sektöründe yetkisiz aracılar olarak bilinen "ayakçı"ların sayısını artırdığını ifade etti.
EV SAHİPLERİNE 15 GÜN SÜRE VERİLDİ
Konut sahibi yabancıların mülklerini kendi vatandaşlarına kiralamalarının bazı bölgelerde kiralık ev fiyatlarını artırdığını belirten Neşet Gündüz, yeni düzenlemelere dikkat çekti. Yeni düzenlemeye göre, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için önceden bir izin belgesi alınması gerekecek. İzin belgesi olmadan yapılan kiralamalar için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Ayrıca, izin belgesinin alınması için 15 günlük bir süre tanınacak. Bu sürenin sonunda belgenin alınmaması durumunda ceza 500 bin liraya çıkacak. Yasa kapsamında ikinci bir 15 günlük süre daha verilecek; bu süre içinde de izin belgesi alınmazsa, ek ceza ve yaptırımlar uygulanacak.
CEZA DETAYLARI
Gündüz, yeni yasayla ilgili şu bilgileri verdi:
"Turizm amaçlı kiralama iznine sahip bir konutu üçüncü şahıslara kendi adına kiralayanlar, her sözleşme için 100 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Mesken olarak kiralanan evlerin turizm amaçlı kiraya verilmesi veya izin belgesi olmadan yapılan kiralamalara aracılık edenler de her sözleşme için 100 bin lira ceza alacak.İzin belgesiz turizm amaçlı kiralamaya devam edenler veya 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yaparak aynı evi bir yıl içinde dört defadan fazla kiraya verenler için ise 1 milyon lira idari para cezası uygulanacak."