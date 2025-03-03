50 Madenci Özelleştirmeye Karşı Yer Altında Direnişte: Çayırhan Sevdasından Vazgeçin!

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 4 Mart'ta yapılacak ihaleye sayılı günler kala 50 işçi yer altına inerek kendilerine madene kapattı.

İşçilerin kedilerini madene kapatma eylemenin ikinci gününde, maden önünde basın açıklaması yapıldı. Eyleme katılan Türkiye Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul burada bir konuşma gerçekleştirdi.

‘SON ÇARE YER ALTINA İNDİK’

Akçul, aylardır verdikleri mücadeleye rağmen, seslerini duyuramadıklarını belirterek son çare olarak kendilerini yer altına kapatma kararı aldıklarını dile getirdi. Amaçlarının provokasyona gelmek olmadığını belirten Akçul, “Amacımız provokasyona gelmek değil, amacımız bu insanları, aileleri karamsarlıktan kurtarmak. Yarından sonrayı kimse göremiyor. Biz burada bostan korkuluğu değiliz. Biz onları temsil ediyoruz, abileriyiz aynı zamanda yöneticileriyiz” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Akçul, şu an madende çalışan madencilerin bir çoğunun babalarıyla çalıştıklarını belirterek, işçiler için “Onlar benim evlatlarım. Onlar nerede olursa ben de orada olacağım. Ben bunlar için kendimi feda etmeye zaten karar vermiştim. Olumlu bir cevap dönüşü olmadı” şeklinde konuştu.

‘BİZİ OYALAMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Akçul, aracılar vasıtası çeşitli görüşmelerde bulunduklarını belirtirken bu kapsamda son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini ve kendilerini anlattıklarını ifade etti.

Oradan henüz bir dönüş olmadığını söyleyen Akçul, “Geldik bugüne. Yarın son teklif verme günü. Ne olacağı belli değil. Bizim amacımız satışın kökten iptalidir. Şu anda herhangi bir güvencemiz yok. 2050 sayısı bir güvence değil. Burası zaten bu sayının altında çalıştırılamaz. Bizi böyle oyalamaya çalışıyorlar”

‘ÇAYIRHAN SEVDASINDAN VAZGEÇİN’

Sözlerine devam eden Akçul, "Bizim düzenimizi bozanlar şunu bilsinler ki elimiz onların iki dünyada da yakalarında olacaktır. Onların sonlarını da iyi görmüyorum. Bu insafsızca devri, vicdani ve insani görmüyorum. Son defa uyarıyoruz. Bu Çayırhan sevdasından vazgeçin. Bu ihaleyi yapmayın, vazgeçin. Bizi mağdur etmeyin. Düzenimizi bozmayın” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA