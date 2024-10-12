5 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar! Sapığın İlk Vukuatı da Değilmiş

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 37 yaşındaki O.D., komşusunun 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şüpheli O.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. O.D'nin, 2015'te başka bir kız çocuğuna tehdit edip hileyle cinsel istismarda bulunduğu ve suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA